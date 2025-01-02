ГУР: Російські командири перекидають на передову нових військових з Північної Кореї

Солдати КНДР (Ілюстративне фото: MARK / EPA)

Росіяни продовжують залучати підрозділи армії Північної Кореї до ведення бойових дій у Курській області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

У розвідці заявили, що північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу.

Для заміщення втрат і посилення позицій російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР. 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі населених пунктів Уланок, Фанасєєвка та Черкаська Конопелька (Суджанський район Курської області).

У ГУР зазначили, що командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР.

Також у розвідці стверджують, що бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України.

У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій.