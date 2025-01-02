ГУР: Российские командиры перебрасывают на передовую новых военных из Северной Кореи

Солдаты КНДР (Иллюстративное фото: MARK / EPA)

Россияне продолжают привлекать подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

В разведке заявили, что северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава.

Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новых военных армии КНДР. 31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе населенных пунктов Уланок, Фанасеевка и Черкасская Конопелька (Суджанский район Курской области).

В ГУР отметили, что командиры низшего звена (отделение/взвод/рота) врут в донесениях высшему командованию о реальном уровне потерь среди военнослужащих армии КНДР.

Также в разведке утверждают, что боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины.

В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе привлеченных к боевым действиям.