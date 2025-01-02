ГУР: Российские командиры перебрасывают на передовую новых военных из Северной Кореи
Россияне продолжают привлекать подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
В разведке заявили, что северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава.
Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новых военных армии КНДР. 31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе населенных пунктов Уланок, Фанасеевка и Черкасская Конопелька (Суджанский район Курской области).
В ГУР отметили, что командиры низшего звена (отделение/взвод/рота) врут в донесениях высшему командованию о реальном уровне потерь среди военнослужащих армии КНДР.
Также в разведке утверждают, что боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины.
В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе привлеченных к боевым действиям.
- 19 ноября 2024 года Зеленский говорил, что контингент войск КНДР у границ Украины может вырасти до 100 000.
- 16 декабря в ЦПД раскрыли тактику северокорейцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.
- 23 декабря разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек.
- 26 декабря в ГУР рассказали, что солдаты КНДР и дальше терпят потери в Курской области и им не хватает питьевой воды.