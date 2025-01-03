"Задача ценой смерти". Расшифрована четвертая часть заметок солдата из Северной Кореи

Часть информации не может быть обнародована, поскольку несет чувствительный характер и засекречена, отметили в ССО

Северная Корея (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея отправляет своих солдат на помощь России в войне против Украины, чтобы те набрались боевого опыта и были готовы к потенциальной войне. Это следует из очередной записи блокнота северокорейского бойца, ликвидированного в Курской области, сообщили Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Северокорейские военные имеют приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни в тысячах километрах от дома ради партии и интересов диктатора КНДР Ким Чен Ына, что показывает его реальное отношение к собственным войскам, отметили в ССО.

Между тем сам Ким продолжает скрывать факт отправки своих войск на помощь России в войне против Украины.

Силы спецопераций опубликовали расшифровку четвертой записи из блокнота военного из Северной Кореи Генг Хонг Джонга, которого украинские бойцы уничтожили в Курской области.

Задача. "В то же время, самый важный из них (фронтов) – фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а самая важная задача – боеготовность. Еще раз подчеркну, что самая важная, жизненно важная задача для наших Вооруженных сил – готовность на случай войны", – говорится в блокноте.

Лозунг. ""Все силы – на завершение подготовки к войне". Этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это боевой лозунг, который следует высоко поднять на флаг нашим Вооруженным силам всех уровней", — добавил он.

Часть информации не может быть обнародована, поскольку несет чувствительный характер и засекречена, отметили в ССО.

"Быть не батальоном, который берет на себя обязательство только на словах, а батальоном, умеющим действовать и сражаться сразу после получения приказа. Подготовить универсальные батальоны, имеющие возможность идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти — это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших Вооруженных силах, это и есть дух этого съезда", – написал солдат из КНДР.

Фото: ССО

16 декабря 2024 года в ЦПД раскрыли тактику северокорейцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.

24 декабря ССО опубликовали первую часть расшифрованных заметок северокорейского военного.

Впоследствии военные показали вторую часть заметок. Боец из КНДР расписывал, как подстрелить украинский беспилотник.

В третьей части солдат из Северной Кореи написал, что его отправили на войну России против Украины за некий проступок.