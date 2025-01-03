"Задача ценой смерти". Расшифрована четвертая часть заметок солдата из Северной Кореи
Северная Корея отправляет своих солдат на помощь России в войне против Украины, чтобы те набрались боевого опыта и были готовы к потенциальной войне. Это следует из очередной записи блокнота северокорейского бойца, ликвидированного в Курской области, сообщили Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Северокорейские военные имеют приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни в тысячах километрах от дома ради партии и интересов диктатора КНДР Ким Чен Ына, что показывает его реальное отношение к собственным войскам, отметили в ССО.
Между тем сам Ким продолжает скрывать факт отправки своих войск на помощь России в войне против Украины.
Силы спецопераций опубликовали расшифровку четвертой записи из блокнота военного из Северной Кореи Генг Хонг Джонга, которого украинские бойцы уничтожили в Курской области.
Задача. "В то же время, самый важный из них (фронтов) – фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а самая важная задача – боеготовность. Еще раз подчеркну, что самая важная, жизненно важная задача для наших Вооруженных сил – готовность на случай войны", – говорится в блокноте.
Лозунг. ""Все силы – на завершение подготовки к войне". Этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это боевой лозунг, который следует высоко поднять на флаг нашим Вооруженным силам всех уровней", — добавил он.
Часть информации не может быть обнародована, поскольку несет чувствительный характер и засекречена, отметили в ССО.
"Быть не батальоном, который берет на себя обязательство только на словах, а батальоном, умеющим действовать и сражаться сразу после получения приказа. Подготовить универсальные батальоны, имеющие возможность идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти — это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших Вооруженных силах, это и есть дух этого съезда", – написал солдат из КНДР.
- 16 декабря 2024 года в ЦПД раскрыли тактику северокорейцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.
- 24 декабря ССО опубликовали первую часть расшифрованных заметок северокорейского военного.
- Впоследствии военные показали вторую часть заметок. Боец из КНДР расписывал, как подстрелить украинский беспилотник.
- В третьей части солдат из Северной Кореи написал, что его отправили на войну России против Украины за некий проступок.