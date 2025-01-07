У Курській області ССО вбили групу КНДРівців: один, можливо, офіцер – фото

Фото: ССО

Оператори 8 полку Сил спецоперацій знищили групу з 13 військових Північної Кореї у Курській області Росії. Про це повідомила пресслужба ССО.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Під час виконання спеціальних дій воїни ССО "задвохсотили" п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів", – йдеться у повідомленні.

Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР та їх особистих документів. У одного з них був автомат із каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка.

Як стверджують у ССО, знайдені речі можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.

Серед іншого північнокорейський військовий мав із собою лист звернення до партії.

Читайте також: Війна повертається додому: майже половина атак росіян за добу припала на Курську область

За п’ять місяців операції Сил оборони в Курській області загальні втрати ворога становлять 38 000 осіб, з них близько 15 000 – убитими, ще 860 росіян було взято в полон.

6 січня Зеленський повідомив, що росіяни перекинули в Курську область свої сильні підрозділи.

Читайте також: Загальні втрати росіян перевалили за 800 000. Була врожайна доба на фронті