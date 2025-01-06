Генштаб: За п’ять місяців у Курській області Сили оборони взяли в полон 860 росіян

Окупанти втратили під час боїв у Курській області сотні одиниць техніки, зокрема танки та бойові броньовані машини

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

За п’ять місяців операції Сил оборони в Курській області Росії загальні втрати ворога становлять 38 000 осіб, з них близько 15 000 – убитими, ще 860 росіян було взято в полон. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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У Генштабі зазначили, що вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Курська операція мала на меті не допустити наступ росіян у Сумській області та створення "буферної зони".

Операція Сил оборони змусила окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи позиції на інших напрямках фронту. Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення.

Також Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила майже 12 000 своїх солдатів. Близько 4000 із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

Втрати росіян в техніці:

→ 104 танки;

→ 575 бойових броньованих машин;

→ 1104 одиниці автомобільної техніки;

→ 330 артилерійських систем;

→ 12 реактивних систем залпового вогню;

→ 12 засобів протиповітряної оборони;

→ один літак;

→ три гелікоптери;

→ 859 безпілотників;

→ 32 одиниці спеціальної техніки.

Під час операції Сили оборони взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників.

За проявлений героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено понад 2000 українських військовослужбовців.