Позиція Сил оборони у Курській області є важливою для будь-яких переговорів – Блінкен

Станом на 1 січня було відомо, що Росія втратила у Курській області понад 38 000 військових

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА/Chung Sung-Jun)

Позиція України в Курській області Росії є важливою для будь-яких майбутніх переговорів. Таку думку висловив держсекретар Ентоні Блінкен, перебуваючи із візитом у столиці Південної Кореї Сеулі.

"Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в наступному році", – сказав він.

Блінкен також наголосив, що сьогодні КНДР отримує від Росії військове обладнання та навчання солдатів. Крім того, у США є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними та супутниковими технологіями.

"Ми вважаємо, що Росія "може бути на порозі" офіційного визнання ядерного статусу Північної Кореї", – підсумував він.

31 грудня 2024 року рейнджери ССО взяли село в Курській області, яке тримали війська Росії та Північної Кореї.

1 січня 2025 року головком Сирський заявив, що російська армія втратила на Курському напрямку вже понад 38 000 солдатів.

2 січня Генштаб повідомив, що Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Курській області.