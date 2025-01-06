Позиція Сил оборони у Курській області є важливою для будь-яких переговорів – Блінкен
Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА/Chung Sung-Jun)

Позиція України в Курській області Росії є важливою для будь-яких майбутніх переговорів. Таку думку висловив держсекретар Ентоні Блінкен, перебуваючи із візитом у столиці Південної Кореї Сеулі.

"Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в наступному році", – сказав він.

Блінкен також наголосив, що сьогодні КНДР отримує від Росії військове обладнання та навчання солдатів. Крім того, у США є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними та супутниковими технологіями.

"Ми вважаємо, що Росія "може бути на порозі" офіційного визнання ядерного статусу Північної Кореї", – підсумував він.

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