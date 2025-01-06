Зеленський вважає, що КНДР може відправили на війну проти України ще 500 000 солдатів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Чисельність північнокорейських військ, які братимуть участь у війні Росії проти України, може зрости до 500 000. Таку думку президент Володимир Зеленський висловив у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману.

За його словами, 12 000 північнокорейських солдатів вже приїхали до Росії для участі у війні проти України. На сьогодні 3800 військових КНДР вбито чи поранено.

"Вони можуть привести ще 30 000 – 40 000. А можуть і 500 [тисяч]. Вони можуть привести багато людей. Чому? Тому, що у них наказ, автократія, все", – акцентував президент.

Європа, на його думку, не може зібрати людей і армію, яка буде складатися з 2-3 млн солдатів.

"Європа не захоче цього робити. І для чого? Ми ж не хочемо з вами світову війну. Немає такої цілі. Немає такої цілі всіх збирати. Ми не хочемо ніякої війни. Ми хочемо росіян зупинити, а вони запрошують солдат Північної Кореї. Запросили. Спалюють їм обличчя", – сказав глава держави.

Він додав, що росіяни спалюють обличчя тим північнокорейським солдатам, які були поранені або вбиті. Це роблять для того, щоб вони були невпізнаваними.

"Чи можуть вони висунути більше? Так. Чи можуть висунути десятки тисяч? Так. Тому що ми бачимо, що вони мають", – констатував Зеленський.

19 листопада 2024 року Зеленський казав, що контингент військ КНДР біля кордонів України може зрости до 100 000.

16 грудня у ЦПД розкрили тактику північнокорейців під Курськом: їх накопичують у посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно.

1 січня 2025 року Сирський заявив, що російська армія втратила на Курському напрямку вже понад 38 000 солдатів.

2 січня ГУР повідомило, що росіяни продовжують залучати підрозділи армії Північної Кореї до ведення бойових дій у Курській області.