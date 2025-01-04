Зеленський заявив, що за два дні біля одного села армія РФ втратила до батальйону піхоти

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

За два дні тільки біля одного села у Суджанському районі Курської області російська армія втратила до батальйону піхоти. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

У суботу, 4 січня, глава держави заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема в зоні проведення Курської операції.

"В боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махнівка у Курській області російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно", – сказав Зеленський.

За словами президента, по всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш гаряче на Покровському напрямку.

"Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта", – додав він.

19 листопада 2024 року Зеленський казав, що контингент військ КНДР біля кордонів України може зрости до 100 000.

16 грудня у ЦПД розкрили тактику північнокорейців під Курськом: їх накопичують у посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно.

1 січня 2025 року Сирський заявив, що російська армія втратила на Курському напрямку вже понад 38 000 солдатів.

2 січня ГУР повідомило, що росіяни продовжують залучати підрозділи армії Північної Кореї до ведення бойових дій у Курській області.