Зеленский заявил, что за два дня у одного села армия РФ потеряла до батальона пехоты

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

За два дня только у одного села в Суджанском районе Курской области российская армия потеряла около батальона пехоты. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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В субботу, 4 января, глава государства заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского по ситуации на фронте, в частности в зоне проведения Курской операции.

"В боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла около батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", — сказал Зеленский.

По словам президента, по всей линии фронта продолжаются жесткие бои и наиболее горячо на Покровском направлении.

"Оккупант продолжает тратить бешеное количество своих людей в штурмах. И я благодарю каждое наше подразделение, все наши бригады, которые защищают украинские позиции и обеспечивают уничтожение оккупанта", — добавил он.

19 ноября 2024 года Зеленский говорил, что контингент войск КНДР у границ Украины может вырасти до 100 000.

16 декабря в ЦПД раскрыли тактику северокорейцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.

1 января 2025 года Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.

2 января ГУР сообщило, что россияне продолжают привлекать подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области.