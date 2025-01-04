Зеленский заявил, что за два дня у одного села армия РФ потеряла до батальона пехоты
За два дня только у одного села в Суджанском районе Курской области российская армия потеряла около батальона пехоты. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
В субботу, 4 января, глава государства заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского по ситуации на фронте, в частности в зоне проведения Курской операции.
"В боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла около батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", — сказал Зеленский.
По словам президента, по всей линии фронта продолжаются жесткие бои и наиболее горячо на Покровском направлении.
"Оккупант продолжает тратить бешеное количество своих людей в штурмах. И я благодарю каждое наше подразделение, все наши бригады, которые защищают украинские позиции и обеспечивают уничтожение оккупанта", — добавил он.
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