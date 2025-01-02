Генштаб: Сили оборони вдарили по командному пункту росіян в Курській області
У четвер, 2 січня, Сили оборони завдали високоточного удару по командному пункту росіян у Курській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Командний пункт був розташований у населеному пункті Мар’їне (Рильський район Курської області Росії).
Військові зазначили, що було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя цивільного населення.
"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність і бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", – йдеться у повідомленні Генштабу.
Деталей щодо наслідків удару по командному пункту росіян військові не розкрили.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко раніше писав, що "є вдалий удар". За його словами, унаслідок атаки "значні втрати" у 810 бригаді Збройних сил Росії.
- 20 грудня 2024 року у Росії скаржилися на обстріл нібито з боку України міста Рильськ Курської області. В місцевих пабліках поширювалися відео наслідків прильотів.
- 25 грудня Сили оборони уразили у Курській області командний пункт росіян. Він базувався у населеному пункті Льгов.