У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту росіян у Курській області – відео

Зазначається, що міг загинути заступник командира бригади

Ймовірні наслідки удару (скриншот відео)

Збройні Сили України 25 грудня уразили у Курській області командний пункт росіян. Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

Йдеться про удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти, який базувався у населеному пункті Льгов Курської області. Зазначається, що будівля, де розміщувався командний пункт, частково знищена.

У мережі ще 25 грудня ширилося відео з наслідками нібито удару по командному пункту росіян, який базувався у покинутій будівлі.

Ймовірно, міг бути вбитий заступник командира бригади Салим Паштов. Зокрема, російські ресурси поширили нібито допис сестри Паштова, яка підтверджує його загибель та інших військових.

У СтратКомі зазначили, що внаслідок удару могли загинути ще 17 військовослужбовців армії РФ, більшість з яких – офіцери.

Допис сестри Паштова (Фото: ресурси окупантів)