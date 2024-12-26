У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту росіян у Курській області – відео
Збройні Сили України 25 грудня уразили у Курській області командний пункт росіян. Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.
Йдеться про удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти, який базувався у населеному пункті Льгов Курської області. Зазначається, що будівля, де розміщувався командний пункт, частково знищена.
У мережі ще 25 грудня ширилося відео з наслідками нібито удару по командному пункту росіян, який базувався у покинутій будівлі.
Ймовірно, міг бути вбитий заступник командира бригади Салим Паштов. Зокрема, російські ресурси поширили нібито допис сестри Паштова, яка підтверджує його загибель та інших військових.
У СтратКомі зазначили, що внаслідок удару могли загинути ще 17 військовослужбовців армії РФ, більшість з яких – офіцери.
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