Дрони СБУ уразили склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів Росії – джерело

СБУ (Ілюстрративне фото: пресслужба СБУ)

Днями дрони Служби безпеки України уразили склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.

Він зазначив, що цей полігон є одним із найбільших у Росії та розташований поблизу населеного пункту Новочеркаськ.

За словами співрозмовника, на відео видно потужний вибух після влучання дронів СБУ та подальшу детонацію боєприпасів. Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено.

Саме цей склад окупанти використовували для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії, додав співрозмовник.

19 грудня 2024 року пропагандисти РФ заявили, що безпілотники атакували Ростовську область, влучивши по нафтопереробному заводу у Новошахтинську. Внаслідок атаки дронів був пошкоджений і згорів щонайменше один резервуар із паливом.

23 грудня в Ростовській області Росії поскаржились на масовану атаку дронів. Вибухи лунали у місті Міллерово, де розташований воєнний аеродром окупантів.