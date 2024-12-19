У російському Новошахтинську дрони атакували НПЗ, полювали й на аеродроми в області – відео

Влада Ростовської області підтвердила факт влучання по нафтопереробному заводу в ніч проти 19 грудня

Новошахтинський НПЗ (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда заявила, що в ніч проти 19 грудня безпілотники атакували Ростовську область, влучивши по нафтопереробному заводу у місті Новошахтинськ.

Місцеві жителі, на слова яких посилаються пропагандистські ресурси ворога, повідомили, що до того, як на території НПЗ спалахнула пожежа, Новошахтинськ атакувала "велика кількість дронів".

Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив про роботу російської протиповітряної оборони не тільки над Новошахтинськом, але й над Таганрогом та Батайськом.

Пізніше він підтвердив, що у Новошахтинську внаслідок атаки БпЛА сталося займання нафтопродуктів.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, пов'язаного з російськими силовиками, у Таганрозі та Батайську цілями атаки були військові аеродроми.