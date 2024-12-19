В российском Новошахтинске дроны атаковали НПЗ, охотились и на аэродромы в области – видео

Власти Ростовской области подтвердили факт попадания по нефтеперерабатывающему заводу в ночь на 19 декабря

Новошахтинский НПЗ (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда заявила, что в ночь на 19 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область, попав по нефтеперерабатывающему заводу в городе Новошахтинск.

Местные жители, на слова которых ссылаются пропагандистские ресурсы врага, сообщили, что до того как на территории НПЗ вспыхнул пожар, Новошахтинск атаковала "большое количество дронов".

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о работе российской противовоздушной обороны не только над Новошахтинском, но и над Таганрогом и Батайском.

Позже он подтвердил, что в Новошахтинске в результате атаки БпЛА произошло возгорание нефтепродуктов.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, связанного с российскими силовиками, в Таганроге и Батайске целями атаки были военные аэродромы.