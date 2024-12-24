Атака на Новошахтинський НПЗ. Фото із супутника показали, що згорів резервуар із паливом
НПЗ у Ростовській області (Фото: Новошахтинський завод нафтопродуктів)

З'явилися фото наслідків удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу у Ростовській області 19 грудня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Порівняли супутникові знімки від 20 листопада 2024 року та 24 грудня. Внаслідок атаки дронів був пошкоджений і згорів щонайменше один резервуар з паливом.

Наголошується, що Новошахтинський НПЗ – найбільший на півдні та єдиний у Ростовській області. Попередня атака на нього була здійснена у червні 2024 року.

Атака на Новошахтинський НПЗ. Фото із супутника показали, що згорів резервуар із паливом

Про атаку на НПЗ 19 грудня повідомили російські пропагандисти. За словами місцевих жителів, перед тим, як на території НПЗ спалахнула пожежа, Новошахтинськ атакувала "велика кількість дронів".

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