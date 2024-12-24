Атака на Новошахтинський НПЗ. Фото із супутника показали, що згорів резервуар із паливом
З'явилися фото наслідків удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу у Ростовській області 19 грудня. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Порівняли супутникові знімки від 20 листопада 2024 року та 24 грудня. Внаслідок атаки дронів був пошкоджений і згорів щонайменше один резервуар з паливом.
Наголошується, що Новошахтинський НПЗ – найбільший на півдні та єдиний у Ростовській області. Попередня атака на нього була здійснена у червні 2024 року.
Про атаку на НПЗ 19 грудня повідомили російські пропагандисти. За словами місцевих жителів, перед тим, як на території НПЗ спалахнула пожежа, Новошахтинськ атакувала "велика кількість дронів".
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