Атака на Новошахтинський НПЗ. Фото із супутника показали, що згорів резервуар із паливом

Зазначається, що атакований завод – найбільший на півдні Росії та єдиний у Ростовській області

НПЗ у Ростовській області (Фото: Новошахтинський завод нафтопродуктів)

З'явилися фото наслідків удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу у Ростовській області 19 грудня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Порівняли супутникові знімки від 20 листопада 2024 року та 24 грудня. Внаслідок атаки дронів був пошкоджений і згорів щонайменше один резервуар з паливом.

Наголошується, що Новошахтинський НПЗ – найбільший на півдні та єдиний у Ростовській області. Попередня атака на нього була здійснена у червні 2024 року.

Про атаку на НПЗ 19 грудня повідомили російські пропагандисти. За словами місцевих жителів, перед тим, як на території НПЗ спалахнула пожежа, Новошахтинськ атакувала "велика кількість дронів".