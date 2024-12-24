Атака на Новошахтинский НПЗ. Фото со спутника показали, что сгорел резервуар с топливом
Появились фото последствий удара по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области 19 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Сравнили спутниковые снимки от 20 ноября 2024 года и 24 декабря. В результате атаки дронов был поврежден и сгорел минимум один резервуар с топливом.
Отмечается, что Новошахтинский НПЗ – крупнейший на юге и единственный в Ростовской области. Предыдущая атака на него была совершена в июне 2024 года.
Про атаку на НПЗ19 декабря сообщили российские пропагандисты. По словам местных жителей, перед тем, как на территории НПЗ вспыхнул пожар, Новошахтинск атаковала "большое количество дронов".
- 11 декабря собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске.
- 22 декабря Центр при СНБО сообщал, что нефтебаза "Стальной конь" в Орловской области, которая была атакаована ночью, поддерживала россиян на четырех направлениях.
- 23 декабря россияне жаловались на атаку дронов на Миллерово в Ростовской области. Там расположен военный аэродром.