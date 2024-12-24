Атака на Новошахтинский НПЗ. Фото со спутника показали, что сгорел резервуар с топливом

Отмечается, что атакованный завод – крупнейший на юге России и единственный в Ростовской области

НПЗ в Ростовской области (Фото: Новошахтинский завод нефтепродуктов)

Появились фото последствий удара по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области 19 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Сравнили спутниковые снимки от 20 ноября 2024 года и 24 декабря. В результате атаки дронов был поврежден и сгорел минимум один резервуар с топливом.

Отмечается, что Новошахтинский НПЗ – крупнейший на юге и единственный в Ростовской области. Предыдущая атака на него была совершена в июне 2024 года.

Про атаку на НПЗ19 декабря сообщили российские пропагандисты. По словам местных жителей, перед тем, как на территории НПЗ вспыхнул пожар, Новошахтинск атаковала "большое количество дронов".