Центр при СНБО: Нефтебаза в Орловской области поддерживала россиян на четырех направлениях

Отмечается, что эта нефтебаза была важным логистическим объектом врага

Фото последствий первой атаки на нефтебазу (Фото: ресурсы окупантов)

Нефтебаза "Стальной конь" в Орловской области России, которая была атакована в ночь на 22 декабря, поддерживала группировку войск оккупантов сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, эта нефтебаза – важный логистический объект россиян.

Она поддерживала группировку русских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях. А также подразделения, которые ведут боевые действия против украинских военных в Харьковской области.

Нефтебаза "Стальной конь" была атакована беспилотниками. Пропагандистские Telegram-каналы сообщали, что местные жители слышали 10-15 глухих взрывов и видели яркие вспышки в районе нефтебазы.

Это уже вторая атака на нефтебазу через неделю. Первая состоялась 14 декабря. Расстояние от поселка Стальной конь в Орловской области до границы с Украиной составляет около 170 км.