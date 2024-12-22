Центр при РНБО: Нафтобаза в Орловській області підтримувала росіян на чотирьох напрямках

Зазначається, що ця нафтобаза була важливим логістичним об'єктом ворога

Фото наслідків першої атаки на нафтобазу (Фото: ресурси окупантів)

Нафтобаза "Стальной конь" в Орловській області Росії, яку було атаковано в ніч проти 22 грудня, підтримувала угруповання військ окупантів одразу на кількох напрямках. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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За його словами, ця нафтобаза – важливий логістичний об'єкт росіян.

Вона підтримувала угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях. А також ті підрозділи, які ведуть бойові дії проти українських військових у Харківській області.

Нафтобаза "Стальной конь" була атакована безпілотниками. Пропагандистські Telegram-канали повідомляли, що місцеві мешканці чули 10-15 глухих вибухів і бачили яскраві спалахи у районі нафтобази.

Це вже друга атака на нафтобазу за тиждень. Перша відбулася 14 грудня. Відстань від селища Стальной конь в Орловській області до кордону з Україною становить близько 170 км.