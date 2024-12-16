СБУ за одну ніч позбавила окупантів кількох військових складів на Донеччині – джерело

У ніч проти 12 грудня було знищено мінометний, артилерійський склади, а також склад пально-мастильних матеріалів

Російські снаряди (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 12 грудня дрони Служби безпеки України уразили російські військові склади у Донецькій області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

Минулого тижня російська воєнна пропаганда заявляла про атаку на селище Маркіне на Донеччині. За їхніми словами, "щось сильно детонувало" приблизно до 04:20. За даними співрозмовника в СБУ, там було атаковано мінометний та артилерійський склади окупаційної армії.

"Там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру", – уточнило джерело.

Крім того, за підтвердженими даними, було знищено також склад пально-мастильних матеріалів, який розташований поруч.

22 вересня в Естонії заявили, що внаслідок удару СБУ по складу боєкомплекту в Торопці армія РФ втратила снаряди на два-три місяці.

29 вересня стало відомо, що 120 дронів атакували склад БК у Волгоградській області. Місцеві повідомляли, що чули вибухи, а потім почалася пожежа.