Зеленский считает, что КНДР может отправить на войну против Украины еще 500 000 солдат

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Численность северокорейских войск, которые будут участвовать в войне России против Украины, может возрасти до 500 000. Такое мнение президент Владимир Зеленский высказал в интервью подкастеру Лексу Фридману.

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По его словам, 12 000 северокорейских солдат уже приехали в Россию для участия в войне против Украины. На сегодняшний день 3800 военных КНДР убиты или ранены.

"Они могут привести еще 30 000 – 40 000. А могут и 500 [тысяч]. Они могут привести много людей. Почему? Потому что у них приказ, автократия, все", – акцентировал президент.

Европа, по его мнению, не может собрать людей и армию, которая будет состоять из 2-3 млн солдат.

"Европа не захочет этого делать. И для чего? Мы ведь не хотим с вами мировую войну. Нет такой цели. Нет такой цели всех собирать. Мы не хотим никакой войны. Мы хотим россиян остановить, а они приглашают солдат Северной Кореи. Пригласили. Сжигают им лица", — сказал глава государства.

Он добавил, что россияне сжигают лицо тем северокорейским солдатам, которые были ранены или убиты. Это делают для того, чтобы они были неузнаваемы.

"Могут ли они выдвинуть больше? Да. Могут ли выдвинуть десятки тысяч? Да. Потому что мы видим, что они имеют", — констатировал Зеленский.

19 ноября 2024 года Зеленский говорил, что контингент войск КНДР у границ Украины может вырасти до 100 000.

16 декабря в ЦПД раскрыли тактику северокорейцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.

1 января 2025 года Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.

2 января ГУР сообщило, что россияне продолжают привлекать подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области.