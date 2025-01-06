Позиция Сил обороны в Курской области важна для любых переговоров – Блинкен

На 1 января было известно, что Россия потеряла в Курской области более 38 000 военных

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА/Chung Sung-Jun)

Позиция Украины в Курской области России важна для любых будущих переговоров. Такое мнение высказал госсекретарь Энтони Блинкен, находясь с визитом в столице Южной Кореи Сеуле.

"Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году", – сказал он.

Блинкен также отметил, что сегодня КНДР получает от России военное оборудование и обучение солдат. Кроме того, у США есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями.

"Мы считаем, что Россия "может быть на пороге" официального признания ядерного статуса Северной Кореи", – подытожил он.

31 декабря 2024 года рейнджеры ССО взяли село в Курской области, которое держали войска России и Северной Кореи.

1 января 2025 года главком Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.

2 января Генштаб сообщил, что Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области.