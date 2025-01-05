Центр при РНБО: ЗСУ атакують у Курській області. Єрмак анонсував "хороші новини"
Суджа в Курській області (Фото: ЕРА)

Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, це було несподіванкою для ворога.

"У Курській області великі переживання у росіян, тому що вони були атаковані за декількома напрямками і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", – написав він.

Інформацію підтвердив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що в Курській області є хороші новини для України і Росія "отримує те, на що заслуговує".

Російські військкори-пропагандисти зі свого боку заявляють, що ЗСУ стягнули в Курську область "багато техніки та живої сили". За їхніми словами, українські воїни атакують у напрямку Бердін-Велике Солдатське.

Звідси до самого Курська близько 70 км.

Центр при РНБО: ЗСУ атакують у Курській області. Єрмак анонсував "хороші новини"
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