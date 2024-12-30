Курська область вибилась в лідери за кількістю придушених російських атак

Найбільше за добу РФ атакувала під Курськом і на Покровському напрямку. Також ворог проводить розвідку на кордоні з Чернігівською та Сумською областями

Суджа, Курська область (Фото - ЕРA)

Протягом минулої доби, 29 грудня, найбільше російських атак українські воїни відбили у Курській області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак на даному напрямку. Крім того, ворог завдав 266 артилерійських обстрілів", – йдеться у повідомлені.

Також Генштаб повідомляє, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни застосовують артилерію та проводять розвідувальну діяльність.

Загалом протягом минулої доби по всьому фронту зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку було дві ворожі атаки – безуспішні.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. На Лиманському – 27.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити ЗСУ із позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів, на Торецькому – шість.

Одним з найгарячіших напрямків залишається Покровський – там українські воїни зупинили 43 штурми та наступи росіян.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів.

Ще дві атаки відбито на Придніпровському напрямку.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

Генштаб також оприлюднив втрати росіян за минулу добу – це близько 2010 осіб в особовому складі. Останніми тижнями цей показник був переважно в районі 1600 осіб.

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