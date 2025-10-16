В Ірландії жорстоко вбили 17-річного підлітка з України

Поліція Ірландії (Фото: wikimedia.org)

У столиці Ірландії після нападу помер 17-річний український підліток. Також постраждав інший 17-річний хлопець з України та жінка, яка, ймовірно, працювала в закладі, де трапилася трагедія, повідомляє The Irish Times.

Напад трапився 15 жовтня після 11:00 в одному із комплексів Дубліна у помешканні для екстреного проживання, зокрема для людей, які потребують міжнародного захисту. Журналісти стверджують, що комплекс був закритим – доступ усередину мали лише його мешканці.

У поліції повідомили, що на місці інциденту виявили важкопораненого неповнолітнього юнака, який, попри намагання медиків урятувати його життя, згодом помер.

За даними журналістів, вбито Вадима Давиденка, який перебував у країні менш як тиждень.

"Одна з жінок, яка з вигляду була соціальною працівницею, мала кров на руці. Вона не розуміла, що поранена, поки не помила руки", – розповіла мешканка комплексу Граттан Вуд.

За даними неназваних співрозмовників видання, підліток отримав численні поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Правоохоронці вважають, що для нападу зловмисник використав ніж або лезо. А також, що поранений юнак і вбитий хлопець знали один одного. Головним підозрюваним вважають 17-річного іноземця – його затримали на місці подій.