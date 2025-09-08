Трамп зреагував на вбивство української біженки у США

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп зреагував на убивство української біженки Ірини Заруцької у місті Шарлотт в штаті Північна Кароліна, що сталось 22 серпня. Керівник Штатів висловив співчуття родині дівчини, а згодом – використав трагедію проти своїх політичних опонентів з демократичної партії.

Під час виступу перед Комісією з питань релігійної свободи Білого дому в Музеї Біблії, Трамп висловлювався проти нелегальних мігрантів, назвавши їх "злими людьми", а згодом згадав про убивство Заруцької.

"Ми всі релігійні люди, але є злі люди, і ми маємо протистояти цьому. Я просто передаю свою любов і надію родині молодої жінки, яка була зарізана сьогодні вранці або вчора ввечері (насправді ж це сталось чотири дні тому. – Ред.) в Шарлотті божевільним, психом, який просто встав і почав, це все записано на плівці, це не дуже приємно дивитися, бо це жахливо, але він просто жорстоко зарізав [її]... Отже, є злі люди. Ми маємо бути здатні з цим впоратися. Якщо ми не впораємося з цим, у нас не буде країни", – розповів Трамп.

У повідомленні поліції немає згадки про те, що підозрюваний був мігрантом, також про це не пишуть медіа.

Згодом Трамп опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social стосовно трагедії: "Я бачив жахаюче відео з красивою, молодою українською біженкою, яка до Америки, аби втекти від жахливої війни в Україні, і невинно їхала у метро в Шарлотті, Північна Кароліна, де вона була жорстоко атакована психічно хворим божевільним. Нападником був відомий злочинець зі стажем, який раніше був заарештований та звільнений БЕЗ ВНЕСЕННЯ ЗАСТАВИ у січні, загалом [його арештовували] 14 РАЗІВ".

Керівник Штатів зауважив, що таких людей потрібно зачиняти у в'язницях.

Ірина Заруцька та Декарлос Браун (Колаж: Donald J. Trump / Truth Social)

Водночас політик заявив, що кров убитої тепер також "на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до тюрем" і що нібито лише республіканці, до яких він сам належить, можуть забезпечити закон та порядок. Також він закликав голосувати за республіканця Майкла Вотлі, який балотується до сенату США від Північної Кароліни.

Убивство в Шарлотті сталось 22 серпня, наступного дня поліція повідомила, що підозрюваним є 34-річний Декарлос Браун-молодший – його доставили до лікарні з травмами, отриманими під час інциденту, що не загрожують життю.

Чоловіка заарештують після виходу з медзакладу. Його звинувачують у вбивстві першого ступеню.

Таблоїд New York Post з посиланням на отримані судові документи пише, що з 2011 року Брауна неодноразово арештовували за тяжку крадіжку, розбій з використанням небезпечної зброї та висловлювання погроз.

Убитій українській біженці було 23 роки. У зборі коштів для рідних загиблої на платформі GoFundMe вказано, що жінка "нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя".