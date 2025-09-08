Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в США

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, произошедшее 22 августа. Руководитель Штатов выразил соболезнования семье женщины, а впоследствии – использовал трагедию против своих политических оппонентов из демократической партии.

Во время выступления перед Комиссией по вопросам религиозной свободы Белого дома в Музее Библии, Трамп высказывался против нелегальных мигрантов, назвав их "злыми людьми", а затем вспомнил об убийстве Заруцкой.

"Мы все религиозные люди, но есть злые люди, и мы должны противостоять этому. Я просто передаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которая была зарезана сегодня утром или вчера вечером (на самом деле это произошло четыре дня назад. – Ред.) в Шарлотте сумасшедшим, психом, который просто встал и начал, это все записано на пленке, это не очень приятно смотреть, потому что это ужасно, но он просто жестоко зарезал [ее]... Итак, есть злые люди. Мы должны быть способны с этим справиться. Если мы не справимся с этим, у нас не будет страны", – рассказал Трамп.

В сообщении полиции нет упоминания о том, что подозреваемый был мигрантом, также об этом не пишут медиа.

Впоследствии Трамп опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social относительно трагедии: "Я видел ужасающее видео с красивой, молодой украинской беженкой, которая в Америку, чтобы убежать от ужасной войны в Украине, и невинно ехала в метро в Шарлотте, Северная Каролина, где она была жестоко атакована психически больным сумасшедшим. Нападавшим был известный преступник со стажем, который ранее был арестован и освобожден БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ЗАСТАВА в январе, всего [его арестовывали] 14 РАЗ".

Руководитель Штатов отметил, что таких людей нужно закрывать в тюрьмах.

Ирина Заруцкая и Декарлос Браун (Коллаж: Donald J. Trump / Truth Social)

В то же время политик заявил, что кровь убитой теперь также "на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьмы" и что якобы только республиканцы, к которым он сам принадлежит, могут обеспечить закон и порядок. Также он призвал голосовать за республиканца Майкла Уотли, который баллотируется в сенат США от Северной Каролины.

Убийство в Шарлотте произошло 22 августа, на следующий день полиция сообщила, что подозреваемым является 34-летний Декарлос Браун-младший – его доставили в больницу с травмами, полученными во время инцидента, не угрожающими жизни.

Мужчину арестуют после выхода из медучреждения. Его обвиняют в убийстве первой степени.

Таблоид New York Post со ссылкой на полученные судебные документы пишет, что с 2011 года Брауна неоднократно арестовывали за тяжкую кражу, разбой с использованием опасного оружия и высказывание угроз.

Убитой украинской беженке было 23 года. В сборе средств для родных погибшей на платформе GoFundMe указано, что женщина "недавно приехала в Америку, спасаясь от войны и мечтая о новой жизни".