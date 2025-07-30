Трамп может разрешить украинцам остаться в США до окончания войны России
Украинцам, которые искали безопасное убежище, могут разрешить остаться в США до окончания полномасштабной войны России против Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп 29 июля, общаясь с журналистами в Белом доме, передает Суспільне.
Один из журналистов спросил его, даст ли Трамп такое разрешение. На что тот ответил утвердительно.
"Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем", – сказал он.
‼️President Trump tells me he will allow Ukrainians who fled the war to remain in the U.S. until the conflict ends: "We have a lot of people who came in from Ukraine. We’re working with them."@dwnews pic.twitter.com/C3mIftx1dT— Misha Komadovsky (@komadovsky) July 29, 2025
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что администрация рассматривает возможность прекращения правовой защиты украинцев в США по статусу временной защиты (TPS).
По данным Forbes, на июнь 2025 года в США прибыли 187 000 украинцев по программе Uniting for Ukraine (U4U).
- 28 января Служба гражданства и иммиграции США сообщила о замораживании программы United for Ukraine (U4U), введенной для украинских беженцев администрацией 46-го президента Джо Байдена.
- 6 марта сообщалось, что администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от войны с Россией.
- 29 мая суд обязал Трампа возобновить рассмотрение заявок беженцев из Украины по программе U4U.
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