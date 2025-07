Трамп может разрешить украинцам остаться в США до окончания войны России

Украинцам, которые искали безопасное убежище, могут разрешить остаться в США до окончания полномасштабной войны России против Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп 29 июля, общаясь с журналистами в Белом доме, передает Суспільне.

Один из журналистов спросил его, даст ли Трамп такое разрешение. На что тот ответил утвердительно.

"Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем", – сказал он.

‼️President Trump tells me he will allow Ukrainians who fled the war to remain in the U.S. until the conflict ends: "We have a lot of people who came in from Ukraine. We’re working with them."@dwnews pic.twitter.com/C3mIftx1dT