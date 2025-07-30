Трамп може дозволити українцям залишитися у США до закінчення війни Росії

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Українцям, які шукали безпечного притулку, можуть дозволити залишитися у США до закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив американський президент Дональд Трамп 29 липня, спілкуючись із журналістами в Білому домі, передає Суспільне.

Один із журналістів запитав його, чи дасть Трамп такий дозвіл. На що той відповів ствердно.

"Ми так і зробимо. У нас багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", – сказав він.

‼️President Трамп розповідає, що дозволить українцям, які втекли від війни, залишатися в США, поки конфлікт не завершиться: "У нас є багато людей, які приїхали з України. Ми працюємо з ними"@dwnews pic.twitter.com/C3mIftx1dT - Міша Комадовський (@komadovsky) 29 липня 2025 року

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація розглядає можливість припинення правового захисту українців у США за статусом тимчасового захисту (TPS).

За даними Forbes, станом на червень 2025 року до США прибули 187 000 українців за програмою Uniting for Ukraine (U4U).