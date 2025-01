США призупинили ключову програму для українських біженців U4U

Прапори України та США (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Служба громадянства та імміграції США повідомила про замороження програми United for Ukraine (U4U), запроваджену для українських біженців адміністрацією 46-го президента Джо Байдена.

"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року про "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку й декларації про фінансову підтримку", – йдеться у повідомленні.

Програма U4U, запроваджена у квітні 2022 року, дозволяла українським біженцям отримати тимчасовий гуманітарний пароль для в'їзду до США.

20 січня президент Дональд Трамп підписав указ про "Захист наших кордонів", у якому, зокрема, доручив міністру внутрішньої безпеки внести корективи в програми надання притулку для осіб, які прибувають до США, та припинити ті з них, що суперечать політиці країни.

25 січня американська газета The New York Times повідомила, що у міністерстві внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security) наказали призупинити кілька програм, що дозволяли іммігрантам тимчасово проживати в США. Це також стосується ініціативи United for Ukraine.

21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

23 січня Голос Америки із посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що України це не стосується.