Адміністрація Трампа наказала правоохоронцям затримувати до 1500 нелегалів щодня – WP
Табір мігрантів на кордоні з США (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Посадовці Служби імміграції та митного контролю США (ICE) отримали від адміністрації Дональда Трампа вказівку значно збільшити кількість затримань нелегальних мігрантів – з кількох сотень на день до щонайменше 1200-1500 осіб. Про це пише The Washington Post з посиланням на чотирьох співрозмовників, ознайомлених із ситуацією.

За словами джерел, Трамп залишився незадоволеним результатами своєї кампанії масових депортацій. Зазначається, що про нові правила щодо затримання мігрантів оголосили під час наради з вищим керівництвом ICE 25 січня.

Представникам агентства сказали, що кожен регіональний офіс має робити 75 арештів на день, і керівників нібито притягуватимуть до відповідальності, якщо вони не виконають план.

На думку журналістів, через такі накази зростає ймовірність того, що офіцери ICE затримуватимуть людей більш хаотично і їх звинувачуватимуть у порушенні прав людини.

Читайте також
Уряд Колумбії погодився з усіма умовами Трампа щодо нелегалів – Білий дім
мігрантизатриманнядональд трампнелегали