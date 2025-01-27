Адміністрація Трампа наказала правоохоронцям затримувати до 1500 нелегалів щодня – WP

За словами джерел, Трамп залишився незадоволеним результатами своєї кампанії з масових депортацій

Табір мігрантів на кордоні з США (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Посадовці Служби імміграції та митного контролю США (ICE) отримали від адміністрації Дональда Трампа вказівку значно збільшити кількість затримань нелегальних мігрантів – з кількох сотень на день до щонайменше 1200-1500 осіб. Про це пише The Washington Post з посиланням на чотирьох співрозмовників, ознайомлених із ситуацією.

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За словами джерел, Трамп залишився незадоволеним результатами своєї кампанії масових депортацій. Зазначається, що про нові правила щодо затримання мігрантів оголосили під час наради з вищим керівництвом ICE 25 січня.

Представникам агентства сказали, що кожен регіональний офіс має робити 75 арештів на день, і керівників нібито притягуватимуть до відповідальності, якщо вони не виконають план.

На думку журналістів, через такі накази зростає ймовірність того, що офіцери ICE затримуватимуть людей більш хаотично і їх звинувачуватимуть у порушенні прав людини.

21 січня 2025 року Трамп обмежив автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів". Уже 23 січня суд тимчасово заблокував цей указ, але Трамп заявив про подання апеляції.

24 січня речниця Білого дому Керолайн Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.