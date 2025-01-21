Трамп обмежує автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів"

Обмеження на видачу громадянства США за народженням буде стосуватися лише двох випадків і працюватиме на майбутнє

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає перегляд процедури надання громадянства дітям, народженим на території країни. Відповідний документ з'явився на сайті Білого дому.

Зазначається, що діти, народжені в США після 30 днів із моменту ухвалення указу, більше не отримуватимуть автоматичне громадянство, якщо:

→ їхня мати була в країні нелегально, а батько не мав громадянства чи статусу постійного жителя;

→ мати перебувала в США тимчасово (наприклад, за туристичною або студентською візою), а батько не мав громадянства чи постійного статусу.

Указ не діє заднім числом і стосується лише майбутніх випадків. Це спрямовано проти нелегальних мігрантів і тих, хто приїжджає народжувати в США для отримання громадянства дитиною.

Наголошується, що 14-та поправка до Конституції США говорить про право громадянства для тих, хто "підпадає під юрисдикцію" США. Новий указ уточнює, що це право не стосується дітей, чиї батьки не мають постійного або легального статусу.

Правила не впливають на дітей законних постійних мешканців чи тих, хто має право отримати громадянство іншими способами.

У тексті також уточнюється, що "мати" — це жінка, а "батько" — чоловік.

У день інавгурації Трамп підписав у Конгресі перші укази та розпорядження, які стосуються призначень у його адміністрацію.

Президент США підписав указ про смертну кару, яким наказує генпрокурору "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити Штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних препаратів для виконання смертних вироків.