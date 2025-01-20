Трамп підписав перші укази та розпорядження як 47-й президент США – відео
Президент США Дональд Трамп підписав у Конгресі перші укази та розпорядження, які стосуються призначень у його адміністрацію. Про це повідомляє CBS News.
Після інавгурації та промови Трамп офіційно розпочав свою президентську каденцію, підписавши серію документів у Капітолії. Церемонія підписання включала призначення посадовців та виконавчі розпорядження, що підтвердили передання влади.
Трамп підписував укази у присутності віцепрезидента Джей Ді Венса, своєї дружини Меланії, спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона та інших високопосадовців.
🚨JUST IN:— SANTINO (@MichaelSCollura) January 20, 2025
SIGNING CEREMONY
President Donald J, Trump
Has signed the first 5 orders with proclamations regarding the cabinet appointees, and designees pic.twitter.com/3cnbXWZ1F1
- В інавгураційній промові 20 січня 2025 року Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.
- Він також пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію" і "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.