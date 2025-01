Трамп підписав перші укази та розпорядження як 47-й президент США – відео

Президент США Дональд Трамп підписав у Конгресі перші укази та розпорядження, які стосуються призначень у його адміністрацію. Про це повідомляє CBS News.

Після інавгурації та промови Трамп офіційно розпочав свою президентську каденцію, підписавши серію документів у Капітолії. Церемонія підписання включала призначення посадовців та виконавчі розпорядження, що підтвердили передання влади.

Трамп підписував укази у присутності віцепрезидента Джей Ді Венса, своєї дружини Меланії, спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона та інших високопосадовців.

