Трамп підписав перші укази та розпорядження як 47-й президент США – відео

Церемонія підписання включала призначення посадовців та виконавчі розпорядження, що підтвердили передання влади

Білий дім (Фото: ЕРА/ANDREW HARNIK)

Президент США Дональд Трамп підписав у Конгресі перші укази та розпорядження, які стосуються призначень у його адміністрацію. Про це повідомляє CBS News.

Після інавгурації та промови Трамп офіційно розпочав свою президентську каденцію, підписавши серію документів у Капітолії. Церемонія підписання включала призначення посадовців та виконавчі розпорядження, що підтвердили передання влади.

Трамп підписував укази у присутності віцепрезидента Джей Ді Венса, своєї дружини Меланії, спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона та інших високопосадовців.

🚨JUST IN:

SIGNING CEREMONY

President Donald J, Trump

Has signed the first 5 orders with proclamations regarding the cabinet appointees, and designees pic.twitter.com/3cnbXWZ1F1 — SANTINO (@MichaelSCollura) January 20, 2025

В інавгураційній промові 20 січня 2025 року Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

Він також пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію" і "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.