Трамп подписал первые указы и распоряжения как 47-й президент США – видео

Белый дом (Фото: ЕРА/ANDREW HARNIK)

Президент США Дональд Трамп подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию. Об этом сообщает CBS News.

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После инаугурации и речи Трамп официально приступил к своей президентской каденции, подписав серию документов в Капитолии. Церемония подписания включала назначение должностных лиц и исполнительные предписания, подтвердившие передачу власти.

Трамп подписывал указы в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса, своей жены Мелании, спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и других чиновников.

🚨UST IN: SIGNING CEREMONY President Donald J, Trump Has signed the first 5 orders with proclamations regarding the cabinet appointees, and designees pic.twitter.com/3cnbXWZ1F1 — SANTINO (@MichaelSCollura) January 20, 2025

В инаугурационной речи 20 января 2025 года Трамп анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.

Он также пообещал создать в стране "самую сильную армию" и "завершить старые и не начинать новые войны в мире". В то же время о российско-украинской войне прямо не упомянул.