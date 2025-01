Трамп подписал первые указы и распоряжения как 47-й президент США – видео

Президент США Дональд Трамп подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию. Об этом сообщает CBS News.

После инаугурации и речи Трамп официально приступил к своей президентской каденции, подписав серию документов в Капитолии. Церемония подписания включала назначение должностных лиц и исполнительные предписания, подтвердившие передачу власти.

Трамп подписывал указы в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса, своей жены Мелании, спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и других чиновников.

🚨UST IN: SIGNING CEREMONY President Donald J, Trump Has signed the first 5 orders with proclamations regarding the cabinet appointees, and designees

pic.twitter.com/3cnbXWZ1F1