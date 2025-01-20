Трамп заявил, что стремится быть "миротворцем". Однако о России и Украине не вспомнил

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / KEVIN LAMARQUE)

47-й президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи пообещал создать в стране "самую сильную армию", а также "завершить старые и не начинать новые войны в мире".

"Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое важное, войнами, в которые мы никогда не вступаем", – заявил он.

Трамп пообещал способствовать развитию в Соединенных Штатах "сильнейшей армии, которую когда-либо видел мир".

47-й американский лидер подчеркнул, что стремится быть "миротворцем и объединителем". Кроме того, по его словам, в течение следующих четырех лет Соединенным Штатам будет возвращено "законное место самой большой, мощной, уважаемой нации на Земле".

В то же время Трамп не вспомнил ни Россию, ни Украину, ни свое предвыборное обещание завершить российско-украинскую войну за 24 часа.