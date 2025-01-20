Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс приносит присягу в Капитолии – трансляция

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс 20 января приносит присягу в Капитолии. После него это сделает Дональд Трамп, который официально станет 47-м президентом США.

"Я, Джеймс Ди Вэнс, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов – внешних и внутренних. Я буду сохранять веру и преданность, я беру на себя эти обязательства свободно, без всяких оговорок или попыток уклониться. Я буду хорошо и добросовестно выполнять обязанности должности, которую собираюсь занять", – сказал он.

The 60th Presidential Inauguration Ceremony https://t.co/kTB4w2VCdI – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2025

Трамп номинировал Вэнса, критика военной помощи Украине, кандидатом в вице-президенты в июле 2024 года.

В апреле того же года в The New York Times появилась статья Вэнса под названием "Математика по Украине не дает результатов". В публикации он заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах "столь велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить".

Позже, в октябре, Вэнс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина "врагом", а заявил, что считает его "соперником" и "конкурентом".

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