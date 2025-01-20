Обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс складає присягу у Капітолії – трансляція наживо

Після цього Трамп виступить з інавгураційною промовою

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс 20 січня складає присягу у Капітолії. Після нього це зробить Дональд Трамп, який офіційно стане 47-м президентом США.

"Я, Джеймс Ді Венс, урочисто присягаюся, що підтримуватиму та захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів — зовнішніх і внутрішніх. Я зберігатиму віру та відданість, я беру на себе ці зобовʼязання вільно, без жодних застережень чи спроб ухилитися. Я добре і сумлінно виконуватиму обовʼязки посади, яку збираюся обійняти", – сказав він.

The 60th Presidential Inauguration Ceremony https://t.co/kTB4w2VCdI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2025

Трамп номінував Венса, критика військової допомоги Україні, кандидатом у віцепрезиденти у липні 2024 року.

У квітні того ж року в The New York Times з’явилась стаття Венса під заголовком "Математика щодо України не дає результатів". У публікації він заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах "настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити".

Згодом, у жовтні, Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом", а натомість заявив, що вважає його "суперником" та "конкурентом".

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