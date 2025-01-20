Трамп заявив, що прагне бути "миротворцем". Водночас про Росію та Україну не згадав

Трамп пообіцяв сприяти розбудові у Сполучених Штатах "найсильнішої армії, яку коли-небудь бачив світ" та бути "миротворцем"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / KEVIN LAMARQUE)

47-й президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію", а також "завершити старі й не починати нові війни у світі".

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"Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", – заявив він.

Трамп пообіцяв сприяти розбудові у Сполучених Штатах "найсильнішої армії, яку коли-небудь бачив світ".

47-й американський лідер наголосив, що прагне бути "миротворцем та об'єднувачем". Крім того, за його словами, протягом наступних чотирьох років Сполученим Штатам буде повернено "законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на Землі".

Водночас Трамп не згадав ані Росію, ані Україну, ані свою передвиборчу обіцянку завершити російсько-українську війну за 24 години.

У промові Трамп також анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.