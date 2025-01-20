Трамп в інавгураційній промові анонсував "історичні" укази

Раніше медіа писали, що Дональд Трамп планує підписати близько 100 указів

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / EPA)

47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інавгураційній промові анонсував підписання "історичних" указів. Трансляцію веде Голос Америки.

"Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів, і ми почнемо відновлення Америки й здорового глузду", – сказав Трамп.

За його словами, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США.

"Всі незаконні перетини будуть зупинені, й ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців до тих країн, з яких вони прибули. Ми відновимо нашу політику "Залишайтеся в Мексиці", – розповів Трамп.

Крім цього, він має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями. Також Трамп у промові заявив про плани підписати укази, направлені на боротьбу з інфляцією.

Президент США додав, що одним із перших його рішень буде зміна назви Мексиканської затоки на Американську затоку.

"Америка поверне своє законне місце як найвеличніша, найпотужніша, найшановніша нація на Землі, викликаючи трепет і захоплення всього світу. Невдовзі ми змінимо назву Мексиканської затоки на Американську", – наголосив він.

Газета The New York Times із посиланням на неназваних офіційних осіб з команди Трампа писала, що він підпише близько 100 указів протягом декількох годин після вступу на посаду в понеділок у другій половині дня.

Раніше Трамп заявляв, що після вступу на посаду планує підписати "рекордну" кількість указів.

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