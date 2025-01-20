NYT: Трамп у перші години президентства підпише близько 100 указів

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Очікується, що новообраний президент США Дональд Трамп підпише близько 100 указів протягом декількох годин після вступу на посаду в понеділок у другій половині дня. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних офіційних осіб з команди Трампа.

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Вони розповіли, що укази стосуватимуться широкого кола американського життя, а саме імміграції, кліматичної та енергетичної політики, а також ініціатив щодо різноманітності у федеральному уряді.

За словами майбутніх посадових осіб Білого дому, серед указів, які Трамп, як очікується, підпише, є оголошення надзвичайної ситуації на кордоні, що дозволяє розгортати війська, і надзвичайної ситуації з природними джерелами енергії, що дозволить країні виробляти більше енергії для живлення штучного інтелекту.

Крім цього, очікується, що один з указів стосуватиметься визнання картельних організацій "глобальними терористами". Також планується скасування надання притулку та громадянства за правом народження, попри гарантію Конституцією громадянства для тих, хто народився в США.

Водночас телеканал Fox News отримав подробиці про три з 10 указів щодо безпеки кордонів та імміграції, які Трамп підпише після своєї інавгурації.

В одному з них новообраний президент негайно доручить федеральному уряду відновити будівництво прикордонної стіни, яке було значною мірою припинене за адміністрації Джо Байдена.

Також документ зобов’яже державні установи відновити Протоколи захисту мігрантів (MPP), відомі як політика "залишайтеся в Мексиці". Ця політика епохи Трампа, скасована адміністрацією Байдена, вимагала, щоб мігранти залишалися в Мексиці впродовж слухань щодо надання притулку.

Другий указ передбачає розгортання військ США під керівництвом Північного командування на кордоні та "поручить військовим надавати пріоритет нашим власним кордонам і територіальній цілісності під час стратегічного планування своїх операцій".

Третій указ визначить міжнародні картелі та організації, включно з MS-13 і Tren de Aragua, як іноземні терористичні організації та глобальні терористи, розповіли співрозмовники Fox News.

Раніше Трамп заявляв, що після вступу на посаду планує підписати "рекордну" кількість указів.

LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.