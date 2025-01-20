На сайте Белого дома опубликовали список ценностей администрации Трампа-Венса
На сайте Белого дома опубликовали информацию о ценностях, приоритетах и планах администрации 47-го президента США Дональда Трампа. В перечне говорится о национальной безопасности, энергетической доминантности и "drain the swamp" – устранении влияния "элит", бюрократии или нечестных чиновников в государственной системе.
1. Сделать Америку безопасной снова (Make America Safe Again).
Отмечается, что Трамп предпримет "решительные меры" для обеспечения безопасности границы, в частности, прекратит политику "поймал и отпустил", построит стену на границе с Мексикой и усилит проверки иностранцев.
Операция депортации и усиленная безопасность на границе будут способствовать борьбе с криминальными элементами, отмечают в Белом доме.
Планируется, что Трамп также приостановит переселение беженцев и предоставит помощь национальным силовым структурам для обеспечения безопасности. Президент США также планирует классифицировать картели как террористические организации.
2. Сделать Америку энергетически доминирующей снова.
Трамп отменит политику 46-го президента Джо Байдена, упростит получение разрешений и облегчит производство энергии, в частности, откажется от огромных ветровых ферм.
Он объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики, чтобы поддержать критическую инфраструктуру и снизить стоимость потребителей. Также Трамп выведет США из Парижского климатического соглашения.
3. Drain the swamp (буквально переводится как "осушить болото", но в политическом контексте она означает борьбу с коррупцией, устранение влияния "элит", бюрократии или нечестных чиновников в государственной системе).
Трамп реформирует правительственную бюрократию, заморозит набор новых чиновников и упразднит "радикальные регуляции Байдена". Новый президент США также объявит ряд указов по отмене "ненужных норм" и усилит ответственность чиновников. Он прекратит цензуру со стороны правительства и вернет сотрудников в офисы.
4. Вернуть американские ценности.
Отмечается, что Трамп закрепит существование двух гендеров – мужчины и женщины, "защищая женщин от радикальной гендерной идеологии".
- В инаугурационной речи 20 января 2025 года Трамп анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.
- Он также пообещал создать в стране "самую сильную армию", а также "завершить старые и не начинать новые войны в мире". В то же время о российско-украинской войне прямо не упомянул.