На сайті Білого дому опублікували перелік цінностей адміністрації Трампа-Венса

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Greg Nash)

На сайті Білого дому опублікували інформацію про цінності, пріоритети та плани адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа. У переліку йдеться про національну безпеку, енергетичну домінантність та "drain the swamp" – усунення впливу "еліт", бюрократії або нечесних посадовців у державній системі.

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1. Зробити Америку безпечною знову (Make America Safe Again).

Зазначається, що Трамп вживе "рішучих заходів" для забезпечення безпеки кордону, зокрема припинить політику "піймав і відпустив", побудує стіну на кордоні з Мексикою та посилить перевірки іноземців.

Операція депортації та посилена безпека на кордоні сприятимуть боротьбі з кримінальними елементами, зазначають у Білому домі.

Планується, що Трамп також призупинить переселення біженців та надасть допомогу національним силовим структурам для підтримки безпеки. Президент США також планує класифікувати картелі як терористичні організації.

2. Зробити Америку енергетично домінантною знову.

Трамп скасує політику 46-го президента Джо Байдена, спростить отримання дозволів та полегшить виробництво енергії, зокрема, відмовиться від величезних вітрових ферм.

Він оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики, щоб підтримати критичну інфраструктуру та знизити вартості для споживачів. Також Трамп виведе США з Паризької кліматичної угоди.

3. Drain the swamp (буквально перекладається як "осушити болото", але в політичному контексті вона означає боротьбу з корупцією, усунення впливу "еліт", бюрократії або нечесних посадовців у державній системі).

Трамп реформує урядову бюрократію, заморозить набір нових чиновників і скасує "радикальні регуляції Байдена". Новий президент США також оголосить низку указів для скасування "непотрібних норм" і посилить відповідальність урядовців. Він припинить цензуру з боку уряду та поверне співробітників до роботи в офісах.

4. Повернути американські цінності.

Зазначається, що Трамп закріпить існування двох гендерів – чоловіка та жінки, "захищаючи жінок від радикальної гендерної ідеології".

В інавгураційній промові 20 січня 2025 року Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

Він також пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію", а також "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.