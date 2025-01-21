Трамп підписав указ про смертну кару: в яких випадках тепер вимагатимуть страти
Президент США Дональд Трамп підписав указ про смертну кару, яким наказує генеральному прокурору "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити Сполучені Штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних препаратів для виконання смертних вироків. Про це пише Associated Press.
Документ зобов'язує міністерство юстиції не лише домагатися застосування смертної кари у відповідних федеральних справах, але й допомагати штатам, які постають перед труднощами у забезпеченні необхідних запасів препаратів для смертельних ін'єкцій.
Зазначається, що Трамп також доручив генеральному прокурору вимагати смертної кари у випадках, якщо злочин стосується:
→ вбивства працівника правоохоронних органів;
→ тяжких злочинів, вчинених іноземцями, які перебувають у США незаконно.
За даними AP, під час першого президентського терміну адміністрація Трампа здійснила 13 федеральних страт — більше, ніж будь-яка інша адміністрація за час незалежності США.
- 20 січня 2025 року відбулась інавгурація 47-го президента США. Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.
- Він також пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію" і "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.