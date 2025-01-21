Трамп підписав указ про смертну кару: в яких випадках тепер вимагатимуть страти

Під час першого терміну адміністрація Трампа здійснила 13 федеральних страт — більше, ніж будь-яка інша адміністрація за час незалежності США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп підписав указ про смертну кару, яким наказує генеральному прокурору "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити Сполучені Штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних препаратів для виконання смертних вироків. Про це пише Associated Press.

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Документ зобов'язує міністерство юстиції не лише домагатися застосування смертної кари у відповідних федеральних справах, але й допомагати штатам, які постають перед труднощами у забезпеченні необхідних запасів препаратів для смертельних ін'єкцій.

Зазначається, що Трамп також доручив генеральному прокурору вимагати смертної кари у випадках, якщо злочин стосується:

→ вбивства працівника правоохоронних органів;

→ тяжких злочинів, вчинених іноземцями, які перебувають у США незаконно.

За даними AP, під час першого президентського терміну адміністрація Трампа здійснила 13 федеральних страт — більше, ніж будь-яка інша адміністрація за час незалежності США.