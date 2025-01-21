Трамп подписал указ о смертной казни: в каких случаях теперь потребуют наказания

В первый срок администрация Трампа осуществила 13 федеральных казней — больше, чем любая другая администрация за время независимости США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни, которым предписывает генеральному прокурору "принять все необходимые и законные меры", чтобы обеспечить Соединенные Штаты достаточным количеством смертельных инъекционных препаратов для исполнения смертных приговоров. Об этом пишет Associated Press.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Документ обязывает министерство юстиции не только добиваться применения смертной казни в соответствующих федеральных делах, но и помогать штатам, стоящим перед трудностями в обеспечении необходимых запасов препаратов для смертельных инъекций.

Трамп также поручил генеральному прокурору требовать смертной казни в случаях, если преступление касается:

→ убийства работника правоохранительных органов;

→ тяжких преступлений, совершенных иностранцами, находящимися в США незаконно.

По данным AP, в первый президентский срок администрация Трампа осуществила 13 федеральных казней — больше, чем любая другая администрация за время независимости США.

20 января 2025 года состоялась инаугурация 47-го президента США. Трамп анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.

Он также пообещал создать в стране "самую сильную армию" и "завершить старые и не начинать новые войны в мире". В то же время о российско-украинской войне прямо не упомянул.