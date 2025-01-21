Трамп ограничивает автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов"
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий пересмотр процедуры предоставления гражданства детям, рожденным на территории страны. Соответствующий документ появился на сайте Белого дома.
Дети, рожденные в США после 30 дней с момента принятия указа, больше не будут получать автоматическое гражданство, если:
→ их мать была в стране нелегально, а отец не имел гражданства или статуса постоянного жителя;
→ мать находилась в США временно (например, по туристической или студенческой визе), а отец не имел гражданства или постоянного статуса.
Указ не действует задним числом и касается только будущих случаев. Это направлено против нелегальных мигрантов и приезжающих рожать в США для получения гражданства ребенком.
Отмечается, что 14-я поправка к Конституции США говорит о праве гражданства для тех, кто "подпадает под юрисдикцию" США. Новый указ уточняет, что это право не касается детей, у которых родители не имеют постоянного или легального статуса.
Правила не влияют на детей законных постоянных жителей или имеющих право получить гражданство иными способами.
В тексте также уточняется, что "мать" – это женщина, а "отец" – мужчина.
- В день инаугурации Трамп подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию.
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