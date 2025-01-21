Трамп ограничивает автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов"

Ограничение на выдачу гражданства США по рождению будет касаться всего двух случаев и будет работать на будущее

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий пересмотр процедуры предоставления гражданства детям, рожденным на территории страны. Соответствующий документ появился на сайте Белого дома.

Дети, рожденные в США после 30 дней с момента принятия указа, больше не будут получать автоматическое гражданство, если:

→ их мать была в стране нелегально, а отец не имел гражданства или статуса постоянного жителя;

→ мать находилась в США временно (например, по туристической или студенческой визе), а отец не имел гражданства или постоянного статуса.

Указ не действует задним числом и касается только будущих случаев. Это направлено против нелегальных мигрантов и приезжающих рожать в США для получения гражданства ребенком.

Отмечается, что 14-я поправка к Конституции США говорит о праве гражданства для тех, кто "подпадает под юрисдикцию" США. Новый указ уточняет, что это право не касается детей, у которых родители не имеют постоянного или легального статуса.

Правила не влияют на детей законных постоянных жителей или имеющих право получить гражданство иными способами.

В тексте также уточняется, что "мать" – это женщина, а "отец" – мужчина.

В день инаугурации Трамп подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию.

Президент США подписал указ о смертной казни, которым предписывает генпрокурору "принять все необходимые и законные меры", чтобы обеспечить Штаты достаточным количеством смертельных инъекционных препаратов для исполнения смертных приговоров.