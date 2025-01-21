Трамп действительно переименовал Мексиканский залив в Американский

Высочайшая гора Северной Америки снова стала Мак-Кинли, но национальный парк вокруг нее сохранил историческое название Денали

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а самую высокую гору континента – на Мак-Кинли.

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"В национальных интересах популяризировать чрезвычайное наследие нашей нации и обеспечить, чтобы будущие поколения американских граждан ценили наследие наших американских героев", – говорится в документе.

По мнению Трампа, названия национальных сокровищ США, в частности "захватывающих природных чудес и исторических произведений искусства", должны демонстрировать вклад "дальновидных и патриотических американцев в богатое прошлое нашей страны".

Указ дает 30-дневный срок для министра внутренних дел, чтобы тот принял все необходимые меры для переименования Мексиканского залива в Американский. Обосновывается это историей и экономическим влиянием водоема на американское настоящее и будущее.

Столько же дней дано должностному лицу на переименование горы Денали в Мак-Кинли, в честь 25-го президента Штатов. Денали – название, которое дали вершине коренные американцы Аляски. В 1917-м гору впервые переименовали в Мак-Кинли, но уже в 2015 году президент Барак Обама вернул историческое название.

В то же время, согласно указу, территория окружающего гору национального парка сохранит название Денали.

Также министру поручено работать с организациями коренных народов штата, государственными и местными институтами для принятия названий памятников в честь истории и культуры народа Аляски.

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В день инаугурации Трамп подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию.

Президент США подписал указ о смертной казни, которым предписывает генпрокурору "принять все необходимые и законные меры", чтобы обеспечить Штаты достаточным количеством смертельных инъекционных препаратов для исполнения смертных приговоров.