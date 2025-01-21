Трамп дійсно перейменував Мексиканську затоку на Американську
Президент США Дональд Трамп видав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську, а найвищу гору континенту – на Мак-Кінлі.
"У національних інтересах популяризувати надзвичайну спадщину нашої нації та забезпечити, щоб майбутні покоління американських громадян відзначали спадщину наших американських героїв", – йдеться у документі.
На думку Трампа, назви національних скарбів США, зокрема "надзвичайних природних чудес та історичних витворів мистецтва, мають вшановувати внесок "далекоглядних і патріотичних американців у багате минуле нашої країни".
Указ дає 30-денний термін для міністра внутрішніх справ, аби той вжив усіх необхідних заходів для перейменування Мексиканської затоки на Американську. Обґрунтовується це історією та економічним впливом водойми на американське сьогодення й майбутнє.
Стільки ж днів дано посадовцю на перейменування гори Деналі на Мак-Кінлі, на честь 25-го президента Штатів. Деналі – назва, якою вершину називали корінні американці Аляски. У 1917-му гору вперше перейменували на Мак-Кінлі, але вже 2015 президент Барак Обама повернув історичну назву.
Водночас згідно з указом територія національного парку, що оточує гору, збереже назву Деналі.
Також міністру доручено працювати з організаціями корінних народів штату й державними та місцевими інституціями задля "прийняття назв для пам'яток на честь історії та культури народу Аляски".
- У день інавгурації Трамп підписав у Конгресі перші укази та розпорядження, які стосуються призначень у його адміністрацію.
- Президент США підписав указ про смертну кару, яким наказує генпрокурору "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити Штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних препаратів для виконання смертних вироків.