У США розпочалися масові депортації. Заарештовано понад 500 нелегалів – фото

Заарештовано 538 нелегалів, серед них є й ті, хто підозрюється у злочинах

Депортація у США (Фото: x.com/PressSec)

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів у США. Фото вона поділилася у соцмережі.

Вона зазначила, що 24 січня у США розпочалися депортаційні рейси нелегальних мігрантів після підписання відповідних указів президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп надсилає рішуче і чітке повідомлення всьому світу: якщо ви нелегально в'їдете до Сполучених Штатів Америки, ви матимете серйозні наслідки", – написала Лівітт.

За її словами, вже заарештовано 538 нелегальних "іммігрантів-злочинців". Серед них підозрюваний у тероризмі, чотири члени банди Tren de Aragua та кілька нелегалів, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Сотні нелегалів депортують із США на військових літаках, зазначила представниця Білого дому. Лівітт назвала те, що відбувається, "найбільшою в історії" операцією з депортації нелегальних мігрантів, і зазначила, що вона рухається "повним ходом".

18 листопада 2024 року повідомлялося, що Трамп може розпочати депортацію нелегалів за участю військових та оголосити у США надзвичайний стан.

21 січня 2025 року Трамп обмежив автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів". Уже 23 січня суд тимчасово заблокував цей указ, але Трамп заявив про подання апеляції.

Трамп підписав указ про визнання хуситів терористичною організацією.