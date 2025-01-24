У США розпочалися масові депортації. Заарештовано понад 500 нелегалів – фото
Депортація у США (Фото: x.com/PressSec)

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів у США. Фото вона поділилася у соцмережі.

Вона зазначила, що 24 січня у США розпочалися депортаційні рейси нелегальних мігрантів після підписання відповідних указів президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп надсилає рішуче і чітке повідомлення всьому світу: якщо ви нелегально в'їдете до Сполучених Штатів Америки, ви матимете серйозні наслідки", – написала Лівітт.

За її словами, вже заарештовано 538 нелегальних "іммігрантів-злочинців". Серед них підозрюваний у тероризмі, чотири члени банди Tren de Aragua та кілька нелегалів, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Сотні нелегалів депортують із США на військових літаках, зазначила представниця Білого дому. Лівітт назвала те, що відбувається, "найбільшою в історії" операцією з депортації нелегальних мігрантів, і зазначила, що вона рухається "повним ходом".

У США розпочалися масові депортації. Заарештовано понад 500 нелегалів – фото
Читайте також
WP: Трамп готується направити на південний кордон 10 000 військових
дональд трампнелегалидепортація