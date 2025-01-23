Трамп підписав указ про визнання хуситів терористичною організацією

У 2021 році Дональд Трамп уже визнавав хуситів терористичною організацією, але його наступник скасував цей статус

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

22 січня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий наказ про повторне визнання руху єменських хуситів (відомий також як "Ансар Аллах") іноземною терористичною організацією. Відповідний документ опублікований на сайті Білого дому.

Виконавчий наказ запускає процес, згідно з яким хуситів буде визнано іноземною терористичною організацією.

У січні 2021 року Трамп визнав підтримуваних Іраном хуситів іноземною терористичною організацією. Однак протягом одного місяця після вступу на посаду адміністрація 46-го президента США Джо Байдена скасувала цей статус.

"Через слабку політику адміністрації Байдена хусити десятки разів обстрілювали військові кораблі Військово-морських сил США, здійснювали численні атаки на цивільну інфраструктуру в країнах-партнерах і понад 100 разів нападали на комерційні судна, що проходили через протоку Баб-ель-Мандеб", – йдеться в документі.

За президентства Трампа політика США полягатиме у співпраці зі своїми регіональними партнерами, щоб знищити можливості хуситів, позбавити їх ресурсів і, таким чином, припинити їхні напади на американський персонал і цивільне населення, партнерів США та морське судноплавство в Червоному морі.

8 листопада 2024 року США завдали ударів по цілях угруповання хуситів у Ємені та по об’єктах у Сирії в межах місії з розгрому терористичної Ісламської держави.

26 грудня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала ударів по Ємену.

Військові країни стверджують, що метою ударів була "інфраструктура, яку використовує терористичний режим хуситів для військової активності" в аеропорту Сани.

30 та 31 грудня США завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену.