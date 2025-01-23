Трамп подписал указ о признании хуситов террористической организацией

В 2021 году Дональд Трамп уже признавал хуситов террористической организацией, но его преемник отменил этот статус

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

22 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ о повторном признании движения йеменских хуситов (известного также как "Ансар Аллах") иностранной террористической организацией. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Исполнительный приказ запускает процесс, согласно которому хуситы будут признаны иностранной террористической организацией.

В январе 2021 года Трамп признал поддерживаемых Ираном хуситов иностранной террористической организацией. Однако в течение одного месяца после вступления в должность администрация 46-го президента США Джо Байдена отменила этот статус.

"Из-за слабой политики администрации Байдена хуситы десятки раз обстреливали военные корабли Военно-морских сил США, совершали многочисленные атаки на гражданскую инфраструктуру в странах-партнерах и более 100 раз нападали на коммерческие суда, проходившие через пролив Баб-эль-Мандеб", – говорится в документе.

При президентстве Трампа политика США будет заключаться в сотрудничестве со своими региональными партнерами, чтобы уничтожить возможности хуситов, лишить их ресурсов и, таким образом, прекратить их нападения на американский персонал и гражданское население, партнеров США и морское судоходство в Красном море.

8 ноября 2024 года США нанесли удары по целям группировки хуситов в Йемене и по объектам в Сирии в рамках миссии по разгрому Исламского государства.

26 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по Йемену.

Военные страны утверждают, что целью ударов была "инфраструктура, используемая террористическим режимом хуситов для военной активности" в аэропорту Саны.

30 и 31 декабря США нанесли серию ударов по объектам хуситов на территории Йемена.