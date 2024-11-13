Соединенные Штаты ударили по союзникам Ирана в Сирии и Йемене

Боевую работу выполняли Военно-воздушные и Военно-морские силы США, в частности привлекалась и палубная модификация многоцелевого истребителя F-35C

Истребители F-35C (Иллюстративное фото: Минобороны США)

С пятницы 8 ноября Центральное командование Вооруженных сил США нанесло удары по целям группировки хуситов в Йемене и по объектам в Сирии в рамках миссии по разгрому Исламского государства. В обеих странах эти группировки поддерживаются Ираном, отмечают в сообщении Министерства обороны США.

9 и 10 ноября американские силы нанесли авиаудары по многочисленным хранилищам оружия хуситов в подконтрольных группировке районах Йемена, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер.

"На этих объектах находилось разнообразное современное конвенционное вооружение, которое использовали поддерживаемые Ираном хуситы для атак на американские и международные военные и гражданские суда, ходившие в международных водах в Красном море и Аденском заливе", – сообщил пресс-секретарь.

Боевую работу выполняли Военно-воздушные и Военно-Морские силы США, в частности, привлекалась и палубная модификация многоцелевого истребителя пятого поколения F-35C.

Райдер отметил, что США продолжат "давать понять хуситам, что их незаконные и безрассудные нападения будут иметь последствия".

Спикер добавил, что 11 ноября Центральное командование нанесло удары по девяти целям в двух локациях, связанных с иранскими группировками в Сирии.

По словам чиновника, эти удары были нанесены в ответ на две атаки на американский личный состав в Сирии, произошедшие 10 ноября по объекту поддержки миссии Грин-Виллидж на северо-востоке страны.

В одной из этих атак по военным США был использован БпЛА, а во второй был огонь косвенным наведением двумя ракетами. Американцы не пострадали в обеих атаках.

Райдер отметил, что удары США ухудшат способность поддерживаемых Ираном группировок планировать и осуществлять будущие атаки на силы Соединенных Штатов и коалиции, проводящие операции по разгрому ИГИЛ.

Глава Центрального командования генерал армии Майкл Эрик Курилла отметил, что США "сделают все необходимое для защиты своего личного состава" в его зоне ответственности.

"Наше сообщение четкое. Нападения на США и партнеров по коалиции в регионе не будут допускаться. Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты нашего личного состава и партнеров по коалиции и ответы на безрассудные атаки", – отметил военный.